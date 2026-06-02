El presidente de Senegal nombra un gobierno boicoteado por su rival

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, anunció el lunes un nuevo gobierno, luego de que su destituido primer ministro y exaliado Ousmane Sonko prometiera que su poderoso partido no participará en el gabinete.

Faye anunció su gobierno en una transmisión en vivo de televisión, menos de dos semanas después de destituir a Sonko, quien fuera su mentor, y de disolver su gabinete por discrepancias sobre el manejo de la atribulada economía.

Sonko, de gran popularidad, fue electo presidente del Parlamento en una votación boicoteada por la oposición.

Sonko es el líder de Pastef, el partido que fundó en 2014 y del cual Faye también es miembro, el cual controla 130 de los 165 escaños en el legislativo unicameral de Senegal.

Faye designó nombró al economista Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo como primer ministro, tras señalar que podrá ayudar a Senegal a salir de su asfixiante deuda.

Lo presentó la lista de 30 nuevos ministros, incluyendo algunos integrantes de Pastef, aunque dejó afuera a varias figuras importantes del partido que estuvieron en el gobierno anterior.

Sonko había asegurado previamente que Pastef no integraría el gabinete.