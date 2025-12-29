El presidente de la República Centroafricana, favorito para obtener un tercer mandato

Los electores centroafricanos votaron el domingo en los comicios presidenciales, en los que el actual presidente Faustin-Archange Touadéra parte como favorito para un tercer mandato consecutivo, presumiendo de haber estabilizado el país.

Las urnas cerraron a las 18H00 (17H00 GMT) para las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y regionales, y el recuento comenzó inmediatamente.

En un colegio electoral, Béranger, de 37 años, criticó su desarrollo y decidió no votar.

Según explicó a AFP, observó algunas incoherencias: "Algunas personas, aunque tenían su tarjeta de votante, pudieron votar aunque sus nombres no figuraban en el censo electoral".

Por el contrario, señaló que a ciudadanos inscritos en el censo, pero que no tenían su tarjeta, se les negó el acceso al voto.

Los resultados provisionales de las elecciones presidenciales se esperan para el 5 de enero.

Aunque la situación de seguridad en el país mejoró desde la guerra civil de la década de 2010, sigue siendo "frágil", según el presidente saliente.

Touadéra votó escoltado por mercenarios del grupo paramilitar ruso Wagner, ruandeses y la guardia presidencial. Al emitir su sufragio, instó a la población a votarlo para permitir que República Centroafricana "recupere la paz".

Elegido en 2016 y reelegido en 2020 en unas elecciones manchadas por acusaciones de fraude, se le critica por haber aprobado en 2023 una nueva Constitución que le permite mantenerse en el poder.

Pese al avance en materia de seguridad, la vida de los centroafricanos, de los cuales el 71% vive por debajo del umbral de la pobreza, sigue siendo precaria, con una falta de servicios básicos, carreteras transitables, un desempleo endémico, una baja tasa de formación y un coste de la vida cada vez más elevado.