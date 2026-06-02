El Pentágono designa su oficina de prensa como espacio clasificado

El Pentágono anunció este lunes que su oficina de prensa será considerada un espacio clasificado, con acceso prohibido para los periodistas.

"La Oficina de Prensa del Pentágono ha sido rediseñada como una Instalación de Información Compartimentada Sensible" porque su personal maneja "material clasificado de forma rutinaria", señaló el portavoz interino del Pentágono, Joel Valdez, en un comunicado.

"Como resultado, ya no se permitirá a los periodistas entrar en el espacio", añadió.

El Pentágono comenzó a aplicar nuevas restricciones a los periodistas poco después de que el presidente Donald Trump regresara al cargo el año pasado.

Ocho organizaciones de medios, entre ellas The New York Times, The Washington Post, CNN, NBC y NPR, se vieron obligadas a desalojar sus espacios de oficina dedicados en el Pentágono, que afirmó que era necesario crear espacio para otros medios, predominantemente conservadores.

Posteriormente, el Pentágono exigió a los periodistas que permanecieron que firmaran una nueva política de medios restrictiva para poder mantener el acceso al edificio.

Tradicionalmente los periodistas podían deambular por ciertos pasillos del enorme edificio, y entablar contacto con fuentes militares.

Medios estadounidenses como el Times y Fox News, y organizaciones internacionales de noticias como AFP y Reuters, se negaron a hacerlo, lo que provocó la retirada de sus credenciales del Pentágono.

En respuesta a una demanda presentada por el Times, un juez estadounidense dictaminó en marzo que ciertos elementos de la política violaban la Constitución de Estados Unidos.

Pero el Pentágono respondió con restricciones aún más duras, anunciando que cerraría un área de prensa denominada el Pasillo de Corresponsales y señalando que todos los periodistas que accedieran al edificio —incluidos aquellos que firmaron la política de medios— necesitarían ahora un acompañante.