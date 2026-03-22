El papa sigue con "consternación" la situación en Oriente Medio

El papa León XIV afirmó el domingo que sigue con "consternación" la guerra en Oriente Medio y en otras regiones luego de hacer un nuevo llamado al diálogo para resolver estas crisis.

"Yo continúo siguiendo con consternación la situación en Oriente Medio así como en otras regiones del mundo arrasadas por la guerra y la violencia", dijo después de la oración del Ángelus.

"No podemos permanecer silenciosos frente al sufrimiento de tantas personas, víctimas inocentes de estos conflictos. Aquello que los hiere, hiere a toda la humanidad. La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito ante Dios", agregó el papa.

"Renuevo con fuerza mi llamado a perseverar en la oración para que cesen las hostilidades y se abran por fin caminos de paz basados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de cada persona humana", concluyó León XIV.

El papa de 70 años se ha mostrado prudente desde el inicio de los bombardeos de Estados Unidos, su país natal, e Israel contra Irán, que desataron la guerra, y ha hecho varios llamados a la paz sin mencionar a ninguna de las partes.