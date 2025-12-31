El jefe de la junta militar de Guinea, Mamadi Doumbouya, elegido presidente

El jefe de la junta militar de Guinea, Mamadi Doumbouya, fue elegido presidente con 86,72% de los votos, según los resultados provisionales que entregó el martes la Dirección General de Elecciones (DGE) del país africano.

Cuatro años después de un golpe de Estado que lo llevó al poder y pese a su promesa de devolverlo a los civiles, Doumbouya consolida con este resultado su dominio sin contrapesos en este país de África occidental.

La participación en las elecciones, que estuvieron marcadas por la ausencia de candidatos opositores, alcanzó 80,95%, según la presidenta del DGE, Djénabou Touré, una cifra inferior a la anunciada el domingo al cierre de las urnas.

Cuatro de los ocho candidatos que competían contra el jefe de la junta reconocieron su derrota y felicitaron este martes a Doumbouya por su victoria en primera vuelta.

El Tribunal Supremo debe proclamar los resultados definitivos.

En las calles de Conakry, el anuncio de los resultados a última hora de la noche no suscitó una reacción particular, constató un equipo de periodistas de la AFP.

Una misión de observación de la Unión Africana saludó el martes el escrutinio, que consideró "creíble", y destacó en un comunicado que se desarrolló en calma.

También propuso examinar "la posibilidad de levantar las sanciones impuestas" sobre Guinea desde el golpe de Estado de septiembre de 2021, cuando fue derrocado el entonces presidente Alpha Condé.

Sin embargo, la misión señala la necesidad de "combatir más eficazmente el fenómeno de los secuestros y desapariciones de personas".