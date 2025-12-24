El expresidente brasileño Bolsonaro sale de prisión e ingresa al hospital para una cirugía

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ingresó este miércoles a un hospital de Brasilia para someterse a una cirugía el jueves, la primera vez que deja la prisión desde que a finales de noviembre comenzó a pagar una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Periodistas de la AFP observaron cuando un convoy de vehículos negros, escoltados por motocicletas, ingresó al estacionamiento del hospital DF Star, donde el exmandatario de extrema derecha ya fue operado en abril.

Una fuente del centro médico confirmó a la AFP que Bolsonaro, de 70 años, estaba en el convoy. La duración de la hospitalización no ha sido revelada.

Esta salida de la cárcel fue autorizada por el juez de la corte suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, responsable del proceso por el cual el expresidente (2019-2022) fue condenado en septiembre por haber conspirado para mantenerse en el poder después de su derrota en las elecciones ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

El convoy que trasladó a Bolsonaro tardó apenas unos minutos en ir desde las dependencias de la Policía Federal, donde cumple su condena, hasta el hospital DF Star.

Bolsonaro debe ser operado el jueves de una hernia inguinal para resolver una protuberancia en la ingle, que fue producida por la salida de un órgano —como el intestino, por ejemplo— a través del desgarro del músculo abdominal.

El expresidente sufre secuelas de la puñalada abdominal que recibió durante un mitin de su campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

Recientemente, Bolsonaro también fue diagnosticado de cáncer de la piel.

- "Regalo de Navidad" -

El juez Moraes rechazó el viernes un nuevo pedido de los abogados de Bolsonaro que buscaba que el exgobernante cumpliese su pena en arresto domiciliario, así como un recurso sobre el fondo del caso que intentaba anular la condena.

Moraes ordenó importantes dispositivo de seguridad mientras Bolsonaro permanece internado en el hospital.

La policía deberá garantizar "vigilancia las 24 horas del día" con un mínimo de dos agentes en la puerta de su habitación.

Moraes prohibió además que el exgobernante tenga acceso a computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

El juez aprobó la presencia de su esposa, Michelle Bolsonaro, como acompañante, pero no la de sus hijos. Aunque a la vez abrió la posibilidad de otras visitas "previa autorización judicial".

De todas maneras, uno de los hijos del expresidente, Carlos Bolsonaro, exconcejal de Rio de Janeiro, se presentó en la entrada del hospital para "transmitir buenas energías" a su padre.

"Para mí va a ser un excelente regalo de Navidad ver a mi padre. Sé que tal vez él no me va a ver", dijo a periodistas poco antes de que llegara el exmandatario al hospital.

El senador Flavio Bolsonaro, el mayor de los hijos del exmandatario, anunció recientemente su candidatura a las presidenciales de octubre de 2026, al asegurar que su padre lo eligió como su sucesor. Podría enfrentar en las urnas a Lula, quien ya ha mencionado su intención de buscar un cuarto mandato.

El Congreso brasileño, de mayoría conservadora, aprobó la semana pasada un proyecto de ley que puede reducir el tiempo efectivo de cárcel de Bolsonaro en algo más de dos años.

El presidente Lula aseguró que vetaría el texto, aunque los parlamentarios pueden a su vez derribar el veto.