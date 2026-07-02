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EEUU pide no añadir "temas políticos sensibles" ante el pedido de Machado de volver a Venezuela

EEUU pide no añadir temas políticos sensibles ante el pedido de Machado de volver a Venezuela
La líder opositora venezsolana María Corina Machado pronuncia un discurso en la Asamblea Nacional panameña, en Ciudad de Panamá, el 25 de mayo de 2026 Martín Bernetti
AFP
02 de julio de 2026

Estados Unidos considera que no hay que añadir "temas políticos sensibles" a la actual crisis humanitaria en Venezuela, en respuesta al deseo expresado por la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado de poder volver a su país.

Machado colgó esta semana un video en redes sociales en el que anunciaba que estaba en Panamá, y que quería volver a Venezuela pero que no podía porque el gobierno "cerró el espacio aéreo" para impedírselo.

"Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras", aseveró.

"La administración Trump está únicamente enfocada en seguir impulsando nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela", afirmó un portavoz del Departamento de Estado a la AFP en un correo electrónico.

A la pregunta de si la petición expresada por Machado es adecuada, el portavoz indicó: "Añadir cuestiones políticas sensibles a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia".

Machado salió del país a finales de 2025 gracias a una arriesgada operación militar organizada por Estados Unidos, para ir a recoger el premio Nobel a Oslo.

Posteriormente le regaló el galardón, enmarcado, al presidente Donald Trump.

"Han (en alusión al gobierno venezolano, ndlr) amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso", asegura Machado en su video.

Medios de comunicación estadounidenses y observadores en Washington han asegurado que la Casa Blanca ha mostrado irritación por la voluntad de Machado de querer regresar.

"En esta hora yo estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar" para poder volver a pisar suelo venezolano, asegura Machado en su video.

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