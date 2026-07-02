EEUU pide no añadir "temas políticos sensibles" ante el pedido de Machado de volver a Venezuela

Estados Unidos considera que no hay que añadir "temas políticos sensibles" a la actual crisis humanitaria en Venezuela, en respuesta al deseo expresado por la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado de poder volver a su país.

Machado colgó esta semana un video en redes sociales en el que anunciaba que estaba en Panamá, y que quería volver a Venezuela pero que no podía porque el gobierno "cerró el espacio aéreo" para impedírselo.

"Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras", aseveró.

"La administración Trump está únicamente enfocada en seguir impulsando nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela", afirmó un portavoz del Departamento de Estado a la AFP en un correo electrónico.

A la pregunta de si la petición expresada por Machado es adecuada, el portavoz indicó: "Añadir cuestiones políticas sensibles a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia".

Machado salió del país a finales de 2025 gracias a una arriesgada operación militar organizada por Estados Unidos, para ir a recoger el premio Nobel a Oslo.

Posteriormente le regaló el galardón, enmarcado, al presidente Donald Trump.

"Han (en alusión al gobierno venezolano, ndlr) amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso", asegura Machado en su video.

Medios de comunicación estadounidenses y observadores en Washington han asegurado que la Casa Blanca ha mostrado irritación por la voluntad de Machado de querer regresar.

"En esta hora yo estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar" para poder volver a pisar suelo venezolano, asegura Machado en su video.