EEUU niega visas a asesores del presidente iraní para viajar a la ONU

Estados Unidos negó visas a parte de la delegación del presidente iraní Masud Pezeshkian, que tiene previsto partir el martes hacia Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, informaron el lunes medios iraníes.

"En una medida hostil sin precedentes por parte del gobierno estadounidense, (Donald) Trump se negó a expedir visas a algunos miembros de la delegación de alto nivel del presidente, incluidos integrantes de su equipo de comunicación", señaló la agencia estatal IRNA.

La agencia Mehr difundió la misma información citando a un portavoz de la presidencia iraní.