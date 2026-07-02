EEUU ha arrestado a unas 350 personas relacionadas con el Tren de Aragua, dice el Fiscal General

Unos 350 miembros o presuntos miembros de la banda delictiva venezolana Tren de Aragua han sido detenidas en Estados Unidos desde que fue declarada organización terrorista, declaró este miércoles el fiscal general, Todd Blanche.

Tren de Aragua fue designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump el 20 de febrero de 2025.

El líder de la organización criminal, 'Niño' Guerrero, murió en una operación estadounidense en territorio venezolano que contó con la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez, el 13 de junio.

"Hemos detenido creo que en torno a 350 miembros o presuntos miembros de Tren de Aragua", declaró en rueda de prensa Blanche, que destacó que el gobierno Trump se ha centrado en esta nueva amenaza criminal en su segundo mandato en la Casa Blanca.

Blanche anunció junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, y fiscales de Texas e Illinois, la detención de ocho miembros del grupo venezolano en varias operaciones, todos ellos inmigrantes ilegales.

Cuatro de los detenidos son acusados de matar a un padre delante de sus dos hijos menores tras un secuestro en 2024 en Texas. Un quinto involucrado en el caso también fue arrestado. En tanto, otros tres fueron inculpados en Chicago por un secuestro que terminó en ejecución, detallaron los fiscales estatales.

Blanche explicó que tras la designación del grupo hace año y medio, el Departamento de Justicia puede añadir cargos de terrorismo a medida que avanzan las investigaciones.

"A menudo las acusaciones adicionales llegan luego, cuando podemos añadirlas", explicó.

El gobierno estadounidense ha prometido incrementar las operaciones militares en América Latina contra el crimen organizado.

El Pentágono lleva a cabo desde septiembre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con más de 215 víctimas hasta ahora.