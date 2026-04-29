Dos judíos, heridos en un ataque con cuchillo en Londres

Dos hombres judíos resultaron heridos el miércoles en un ataque con cuchillo en un barrio del norte de Londres, anunció la policía, añadiendo que un sospechoso había sido detenido.

Este ataque, en el barrio del Golders Green, representa el último acto violento contra esta comunidad en las últimas semanas en Londres.

Las dos víctimas, un hombre de unos treinta años y otro de alrededor de setenta, "fueron atendidos en el lugar y trasladados a un hospital. Su estado es estable", indicó la policía en un comunicado.

El sospechoso también intentó apuñalar a agentes de policía, que no resultaron heridos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, señaló en la red social X que "el ataque antisemita en Golders Green es absolutamente indignante. Atacar a nuestra comunidad judía es atacar al Reino Unido".

El líder laborista expresó su agradecimiento al grupo judío de vigilancia vecinal Shomrim North West London, cuyos miembros redujeron al sospechoso antes de la intervención de la policía, y al servicio de emergencias voluntario en Golders Green, Hatzola, que atendió a los heridos.

Tras el apuñalamiento de este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí instó al gobierno británico a tomar medidas contra el antisemitismo.

"Tras los ataques a sinagogas, instituciones judías, ambulancias comunitarias y ahora judíos atacados en Golders Green, el gobierno de Reino Unido ya no puede afirmar que esto está bajo control", escribió el ministerio en X.

Para el ministerio las declaraciones de Starmer "no sustituyen la necesidad de afrontar las raíces del antisemitismo que proliferan en el Reino Unido. Basta de palabras. Reino Unido debe actuar de forma decisiva y urgente".

A finales de marzo hubo un ataque de carácter antisemita contra ambulancias de Hatzola, seguido de otros contra una sinagoga en el barrio de Harrow, o la sede de una organización benéfica judía.

En los ataques no se produjeron muertes, pero han suscitado preocupación en la comunidad judía.

La policía ha detenido a 26 personas en relación con estos ataques, ocurridos tras el inicio de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán.

Las motivaciones aún no han sido claramente establecidas, pero la policía investiga la reivindicación de un grupo proiraní llamado Harakat al-Yamin al-Islamiyya (Hayi).

La policía de Londres ha reforzado su presencia en ese barrio de la capital.

Estos acontecimientos han aumentado la preocupación de la comunidad judía en el Reino Unido, ya traumatizada por el ataque contra una sinagoga de Mánchester el 2 de octubre de 2025.

En ese ataque, murieron dos personas y otras tres resultaron gravemente heridas.