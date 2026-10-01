Dos drones rusos golpean un importante puente en Kiev

Dos drones rusos impactaron este jueves contra un importante puente que conecta las zonas este y oeste de Kiev, indicó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko.

Los drones alcanzaron la estructura de soporte del Puente Sur, escribió en Telegram, para agregar que "los servicios de metro y el transporte público de superficie que cruzan el puente han sido suspendidos".

De acuerdo con Klitschko, un equipo de ingenieros "está inspeccionando la estructura".

Videos difundidos en Telegram mostraron una explosión cerca de una de las columnas del puente, por el que circulan tanto vehículos como trenes de la red de metro de la ciudad.

Una de las grabaciones mostraba una densa columna de humo negro elevándose desde el puente, que cruza el río Dniéper y constituye una arteria clave para el transporte.

También en Kiev, un dron ruso golpeó la noche del miércoles el recinto de un instituto de investigación que posee un pequeño reactor nuclear. Hubo un incendio pero no se produjeron daños en el reactor, de época soviética, ni se detectó ningún aumento de la radiactividad, indicó el jueves el organismo regulador.

La fuerza aérea ucraniana señaló que el número de ataques rusos con drones contra el país aumentó en septiembre, con 3.177 incursiones registradas hasta el 29 de septiembre. En agosto se contabilizaron 2.850.

Rusia ha estado utilizando drones de ataque propulsados por motores a reacción, que vuelan a gran velocidad y son más difíciles de derribar que los modelos tradicionales basados en los drones iraníes Shahed.

Ucrania ha temido durante mucho tiempo un ataque ruso contra los puentes sobre el Dniéper, una infraestructura vital para los aproximadamente tres millones de habitantes de Kiev.

El miércoles, Sergii Beskrestnov, asesor del presidente, Volodimir Zelenski, afirmó que Rusia había comenzado a utilizar un dron a reacción diseñado para cortar torres eléctricas y estructuras metálicas de puentes.

"Creo que el enemigo planea atacar líneas críticas de transmisión eléctrica de alta tensión", escribió en Telegram.

Rusia también afirmó el miércoles que había atacado la infraestructura energética de Ucrania, en lo que Kiev describió como el primer paso de una campaña prevista para interrumpir el suministro de electricidad y calefacción durante el próximo invierno.