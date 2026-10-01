Disputa por la virgen patrona de Brasil domina el final de la campaña electoral

La justicia de Brasil ordenó eliminar de las redes sociales publicaciones falsas sobre la virgen patrona del país, una polémica que domina este jueves el final de una campaña polarizada y sin ningún cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia.

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un cuarto mandato, se enfrentará el domingo al senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

El mandatario declinó participar el jueves en un último debate televisivo al que sí asistirá su rival, con quien empata en las encuestas para un eventual balotaje el 25 de octubre.

El presidente de 80 años y su adversario de 45 no han debatido aún frente a frente.

Las últimas horas de campaña las protagoniza la virgen Nossa Senhora Aparecida, venerada en uno de los países con más cristianos del mundo.

La controversia estalló la semana pasada, cuando se viralizaron en redes sociales publicaciones que aseguraban que, de llegar al poder, Flávio Bolsonaro le retiraría el título de patrona de Brasil.

Esas versiones se basaban en un proyecto de ley presentado en 2007 por un diputado conservador, sin vínculo directo con el candidato, que buscaba limitar el patronato a los católicos y que fue archivado al año siguiente.

El derechista negó las acusaciones y responsabilizó al gobierno de difundir "fake news".

La orden de eliminar las publicaciones había sido dictada el viernes por el juez André Mendonça y fue respaldada por la mayoría del tribunal electoral en una votación virtual cerrada en la noche del miércoles al jueves.

El magistrado afirmó que la orden solo abarca los contenidos que atribuyen a Flávio Bolsonaro la intención de retirar el título, por ser "notoriamente falsos".

- Desafío -

Lula optó el jueves por participar en un popular podcast, prácticamente a la misma hora del debate tradicional en TV Globo al que asistirá Bolsonaro y otros candidatos menores.

El senador había desafiado a Lula: "Ven a debatir conmigo, porque te voy a restregar la verdad en la cara".

En 2022, Lula y Jair Bolsonaro protagonizaron un áspero debate en televisión durante una campaña elevada de tono.

El presidente se ha hecho eco de la polémica surgida en redes sociales al declarar que "meterse con Nossa Senhora Aparecida no es aceptable".

En un acto público levantó su imagen con los brazos y en una entrevista la besó.

El asunto toca una fibra sensible en un país donde los católicos, mayoritarios y más inclinados hacia Lula según los sondeos, rinden culto a esta virgen.

Los evangélicos, en cambio, no la reconocen. Esta confesión, que creció con fuerza en Brasil en los últimos años, es una gran base electoral de la familia Bolsonaro.

Lula también enfrenta algunas críticas por su exaltación reciente a la virgen.

"Se ha aprovechado de esto", "en lugar de ser sincero, está recurriendo a una mentira artificial", dijo a la AFP André Paschoal, un feligrés católico de 58 años en Rio de Janeiro.

- "Ataques" a imágenes -

La orden del tribunal electoral de eliminar publicaciones en redes sociales deja fuera las críticas y las expresiones de fe, según el magistrado André Mendonça.

El juez es un pastor presbiteriano nombrado a la corte suprema durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

En paralelo, la policía brasileña abrió el miércoles una investigación sobre lo que un juez de la corte suprema calificó como una "aparente ola de ataques" contra imágenes religiosas en algunas regiones del país.

Entre ellos, la destrucción de imágenes de santos en iglesias de Salvador (noreste) y la figura de Nossa Senhora Aparecida con un hacha en una capilla en el estado de Mato Grosso (oeste).

Brasil tiene la segunda mayor población cristiana del mundo, después de Estados Unidos, según el Pew Research Center.