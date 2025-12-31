Dirigente de la ONU preocupado por "la creciente hostilidad" hacia los refugiados

El jefe saliente del organismo de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, teme que un mundo cada vez más fragmentado alimente los conflictos y las crisis globales y aumente la hostilidad hacia las personas que huyen desesperadamente en busca de seguridad.

Grandi, a punto de concluir diez años al frente del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), considera que las divisiones han dejado al mundo aparentemente incapaz de resolver los conflictos y cada vez menos dispuesto a afrontar sus consecuencias.

"Esta fragmentación geopolítica que ha causado el surgimiento de tantas crisis es quizás lo más preocupante", expresó el diplomático italiano en una entrevista.

Grandi lamentó la incapacidad del mundo de "alcanzar la paz" y la tendencia de los países de endurecer sus leyes y prácticas para mantener afuera a los buscadores de asilo y refugio.

No obstante, citó algunos momentos inspiradores como en 2021, cuando presenció al entonces presidente colombiano Iván Duque otorgar estatus legal a 1,7 millones de venezolanos.

- "Horrorosas violaciones" -

Aún así, destacó "una creciente hostilidad, una retórica de los políticos populistas que atacan y convierten en chivos expiatorios a las personas desplazadas".

Grandi habló en la sede de ACNUR en Ginebra un día antes del fin de su mandato.

Dijo que se sintió inspirado al ver cómo personas comunes en todo el mundo han mostrado cariño y hospitalidad hacia las personas desplazadas.

"Pese a toda la política, pese a los verdaderos desafíos que representan estos movimientos", aún existe "un sentido profundamente arraigado de que si alguien huye del peligro, uno tiene la responsabilidad de ayudar".

Pero la emoción que sintió en esos momentos encontró su contraparte en el "enojo y profunda tristeza" que dejaron otros casos.

"Lo peor es cuando presencias un éxodo causado por las más horrorosas violaciones de derechos humanos", comentó citando a Birmania y Sudán.

Grandi, de 68 años, entregará el jueves el mando de ACNUR al expresidente iraquí Barham Salih, de 65 años, quien fue refugiado.

"Será un excelente líder de esta organización", declaró Grandi, quien le advirtió a Salih que "será difícil".

- "Muy doloroso" -

Grandi admitió que es "muy doloroso" dejar la agencia en medio de una profunda crisis.

ACNUR, al igual que muchas otras agencias de la ONU, ha sufrido recortes en la ayuda internacional desde el regreso al poder del presidente estadounidense Donald Trump en enero, y varios otros donantes han restringido sus fondos.

Todo ello obligó a ACNUR a reducir la ayuda y cerrar servicios en momentos que aumenta el desplazamiento global.

La agencia indicó en junio que más de 117 millones de personas han huido de sus casas, una cifra que se ha duplicado en la última década.

"Tuvimos que reducir la organización en un tercio", lamentó Grandi. Consideró "aún más doloroso" que la agencia "tuviera que reducir significativamente lo que entregamos a los refugiados, a los desplazados, a la gente sin patria en todo el mundo".

Según Grandi, la ONU se puede beneficiar de una reforma, pero teme que las actuales "críticas al multilateralismo y a la ONU apuntan al objetivo equivocado".

"Lo que más me preocupa es esta retórica de 'mi país primero'", señaló. "No es solo Washington, es global".