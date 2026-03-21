Cuba sufre el segundo apagón nacional en menos de una semana

Un nuevo corte eléctrico generalizado afectó este sábado a Cuba, informó el Ministerio de Energía, en el segundo apagón nacional en menos de una semana que afecta a la isla, bajo una grave crisis a raíz del bloqueo energético de Estados Unidos.

Se produjo una “desconexión total” del sistema eléctrico nacional, señaló el ministerio en una publicación en X. La cartera añadió que ya se ha comenzado a trabajar para restablecer el servicio.

Las edificaciones empezaron a perder el suministro en La Habana al atardecer, poco antes de las 18H30 locales (22H30 GMT) y solo cinco días después de que el primer apagón sumiera al país en la oscuridad.

El corte general se produce cuando un convoy de ayuda internacional comenzó a llegar a La Habana esta semana, llevando a la isla suministros médicos, alimentos, agua y paneles solares.

El viejo sistema de generación eléctrica de Cuba tiene cortes diarios de hasta 20 horas en partes de la isla, que carece del combustible necesario para producir energía.

Desde que Estados Unidos capturó al principal aliado de la Cuba comunista, el líder venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, la economía de la isla ha sido golpeada aún más con un bloqueo petrolero de facto impuesto por Washington.