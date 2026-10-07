Costa Rica suspende una investigación sobre el autor intelectual del asesinato de un militar nicaragüense exiliado

La Fiscalía de Costa Rica suspendió la investigación que buscaba identificar al autor intelectual del asesinato en 2025 del militar retirado nicaragüense Roberto Samcam, un férreo crítico del gobierno de Nicaragua que vivía exiliado en San José, según una resolución difundida este martes.

Las autoridades costarricenses señalaron hace seis meses motivos "ideológicos" en el crimen, pero una fiscal auxiliar consideró que no hay elementos "suficientes" para identificar a quien lo ordenó, indica el documento al que tuvo acceso la AFP.

"Es inaceptable", dijo a la AFP en San José la viuda de Samcam, Claudia Vargas.

Estados Unidos ha acusado al gobierno de los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de llevar a cabo una "represión transnacional" y pidió que los responsables del crimen rindan cuentas ante la justicia.

La resolución de la fiscal auxiliar Karla Chaves establece que la investigación sobre la autoría intelectual podrá reabrirse si aparecen nuevos datos.

La decisión no afecta el proceso contra cinco costarricenses capturados y acusados de ejecutar el asesinato, para quienes la Fiscalía solicitó en junio pasado la apertura de un juicio.

Mayor en retiro del ejército nicaragüense, Samcam, de 66 años, fue asesinado a tiros el 19 de junio de 2025 en su apartamento en el norte de la capital de Costa Rica, donde se exilió tras las protestas de 2018 contra Ortega.

Samcam denunció el papel del ejército en la represión de esas manifestaciones, que dejó más de 300 muertos según Naciones Unidas y desencadenó una crisis política que ha llevado al exilio a cientos de miles de nicaragüenses.

En 2023, fue despojado de su nacionalidad nicaragüense junto a decenas de opositores y críticos de Ortega y Murillo, quienes gobiernan Nicaragua desde hace casi dos décadas, actualmente con un poder absoluto.

La abogada de la familia de Samcam, la española Almudena Bernabéu, expresó su "insatisfacción" con la decisión de la fiscal.

"Sorprende que se haya decidido cerrar cuando realmente se ha hecho poco o muy poco en esa materia", afirmó a la AFP Bernabéu, quien insistió en la necesidad de "llegar al fondo de quién está detrás" del asesinato.

Un grupo de expertos de Naciones Unidas, que ha documentado vigilancia, amenazas y ataques contra nicaragüenses exiliados en varios países, sostiene que el asesinato de Samcam fue cuidadosamente planificado como "un crimen por encargo".