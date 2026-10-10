Condenada que sobrevivió a ejecución en EEUU regresa a prisión

Christa Pike, la condenada a la pena capital que sobrevivió a su ejecución la semana pasada en Estados Unidos, fue dada de alta del hospital y regresó a la cárcel, informaron el sábado sus abogados.

Pike, de 50 años, recibió el 30 de septiembre dos dosis letales de pentobarbital que no lograron causarle la muerte.

Fue trasladada en estado crítico a un hospital, pero posteriormente recuperó la conciencia. Esta semana, sus abogados señalaron que podía caminar, aunque se encontraba en un estado mental "confuso".

"Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y ahora se encuentra en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde ha estado recluida durante más de 30 años", indicaron sus abogados en un comunicado divulgado el sábado.

Pike fue condenada a muerte en Tennessee por asesinar en 1995 a una compañera de clase de 19 años, un crimen cometido cuando era adolescente.

"Está agradecida con los equipos de emergencia y con el personal médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias", añadió el comunicado.

Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

El gobernador, Bill Lee, ordenó la suspensión de las ejecuciones en su estado, restablecidas en 2025, mientras se realiza una investigación independiente sobre este caso.

- Debate sobre la pena de muerte -

La asombrosa supervivencia de Pike reavivó el debate ético en torno a la pena capital en Estados Unidos, intensificado tras el anuncio del Pentágono de que transmitirá en directo una ejecución militar por fusilamiento.

Nidal Hasan, expsiquiatra del Ejército estadounidense, será fusilado el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas, donde asesinó a 13 personas en 2009.

La decisión de transmitir su ejecución en directo ha provocado indignación de numerosas figuras públicas en Estados Unidos, incluyendo a republicanos que apoyan la pena de muerte.

El presidente Donald Trump indicó el sábado que aún podría decidir no transmitir la ejecución. "Hay dos opciones: no transmitirla o transmitirla", dijo a periodistas en la Casa Blanca.

El papa León XIV, primer pontífice estadounidense, publicó el sábado en X que "la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona".

"El bien común puede salvaguardarse y las exigencias de la justicia pueden cumplirse sin recurrir a la pena capital", afirmó.

La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que en otros tres —California, Oregón y Pensilvania— rige una moratoria.

Durante la presidencia de Joe Biden estuvo vigente una moratoria federal, pero Trump la levantó al regresar al cargo en 2025.