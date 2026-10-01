Choques entre estudiantes y la policía en Chile en una protesta contra posibles recortes en educación

Estudiantes y policías chocaron este jueves en el centro de Santiago de Chile durante una protesta para rechazar posibles recortes a la educación pública, un día después de que el presidente José Antonio Kast presentara su proyecto de presupuesto para 2027, constató la AFP.

Agentes policiales dispersaron con gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes, que en algunos casos respondieron con piedras, botellas y palos. Los enfrentamientos dejaron al menos seis detenidos, observó la AFP.

Las principales organizaciones estudiantiles convocaron la protesta, a pesar de que aún no se ha hecho público el contenido detallado del primer presupuesto del mandatario ultraderechista, que asumió en marzo con la promesa de austeridad.

"¡Y va a caer y va a caer, la educación de Pinochet!", cantaban los manifestantes, en alusión al favorecimiento del sector educativo privado durante la dictadura militar (1973-1990).

Temprano, en un ambiente festivo, con pancartas en defensa de la educación, miles de estudiantes marcharon desde la céntrica plaza Italia rumbo al palacio presidencial de la Moneda.

"Es una jornada muy importante para oponerse a los recortes que vamos a enfrentar (...). El hecho de que se precaricen los recursos hace que las instituciones funcionen de manera inadecuada", dijo a la AFP el manifestante Luis Pino, estudiante de ingeniería de 22 años.

Los carabineros cerraron el paso a los manifestantes con cañones de agua y gases lacrimógenos, cuando estos habían recorrido unos 800 metros.

Vestida de negro, una manifestante enfrentaba los chorros con los brazos abiertos y una cabeza de maniquí con la imagen de Kast en una mano.

El miércoles, el presidente aseguró que mantendría la gratuidad de la educación superior pública para más de 600.000 estudiantes, meses después de que se planteara limitar este derecho.

El gobierno anunció además un incremento de la financiación de la seguridad (+9,1%), uno de sus principales caballos de batalla, y de los fondos para crecimiento y empleo (+8,1%).