Campos do Jordão recibirá a periodistas turísticos de distintos países para una semana de experiencias, cultura y turismo regenerativo

La Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) realizará del 23 al 30 de noviembre de 2026 un viaje de prensa internacional en Campos do Jordão, Brasil, en el marco de la 12.ª edición de Pasaporte Abierto. La agenda contempla visitas a parques naturales, museos, establecimientos gastronómicos, bodegas, cervecerías y atractivos culturales, además de un foro internacional dedicado al turismo regenerativo y una noche de gala para distinguir a los protagonistas del periodismo turístico.

Periodistas turísticos de distintos países llegarán a Brasil para participar de una experiencia que combinará conocimiento del territorio, intercambio cultural, gastronomía, naturaleza y actividades profesionales. Durante ocho días, Campos do Jordão y otras localidades de la región serán escenario de un recorrido que buscará acercar a los comunicadores a diferentes propuestas turísticas, productivas y culturales.

La experiencia comenzará el 23 de noviembre con el traslado desde el Aeropuerto Internacional de Guarulhos hacia Aparecida, donde los participantes visitarán el Hotel Rainha y la Basílica Nacional. La jornada incluirá una conferencia de prensa con un representante de la institución. Posteriormente, el grupo continuará su viaje hacia Campos do Jordão, donde compartirá una cena de bienvenida.

El programa también permitirá conocer propuestas vinculadas con la producción local. Los periodistas visitarán la bodega Santa María, en São Bento do Sapucaí, y Azeite Sabiá, en Santo Antônio do Pinhal, dos establecimientos que permitirán aproximarse a experiencias productivas y gastronómicas de la región.

Uno de los momentos centrales será la Noche de Gala de la 12.ª edición de Pasaporte Abierto, que tendrá lugar en el Hotel Quebra-Noz. La ceremonia reunirá a representantes del periodismo turístico internacional y entregará los reconocimientos correspondientes a esta edición.

La agenda profesional continuará con una visita a Dreams House y la realización del Foro Internacional de Turismo, que tendrá como eje el Turismo Regenerativo. El encuentro se desarrollará en el Centro Universitario Senac Campos do Jordão y contará con la participación de estudiantes de la institución, quienes también estarán a cargo de la acreditación. La jornada concluirá con una intervención cultural y gastronómica organizada por estudiantes de la carrera tecnológica en Gastronomía.

El contacto con la naturaleza tendrá un lugar destacado durante el recorrido. Los periodistas conocerán el Parque Bambuí, el Parque Tarundu, el Parque Amantikir, el Parque Estatal Horto Florestal, el Rancho Santo Antônio, el Parque Prana y el Bosque del Silencio. También visitarán Ducha de Prata y el Parque Capivari, donde podrán disfrutar de propuestas como el teleférico, el trineo y las celebraciones navideñas.

La experiencia incluirá actividades de aventura, degustaciones y encuentros con emprendimientos locales. El itinerario contempla una actividad de arborismo en Rancho Santo Antônio y visitas a las cervecerías Campos do Jordão, Caras de Malte, Vemaguet y Luss, además de la destilería Cachaçaria Danguá. La gastronomía regional estará presente en diferentes restaurantes, con propuestas como la feijoada y degustaciones de productos locales.

Otro de los espacios destacados será el Museo Carde, donde los periodistas realizarán una visita guiada y participarán de una conferencia de prensa. También conocerán el Palacio del Gobernador, incorporando a la experiencia una aproximación al patrimonio y la historia institucional del destino.

Las celebraciones navideñas serán parte de la identidad de esta visita. Además de las actividades programadas en el Parque Capivari, los participantes asistirán al espectáculo O Melhor Presente (El mejor regalo), en Campos Hall. El recorrido también incluirá una tarde de té en el Hotel Vila Inglesa, con intercambio de regalos y una ambientación navideña.

El 30 de noviembre finalizará el programa con el traslado desde Campos do Jordão hacia el Aeropuerto Internacional de Guarulhos

Con esta propuesta, la OMPT busca que los periodistas no solamente recorran los atractivos turísticos, sino que también conozcan a quienes desarrollan las experiencias, los emprendimientos y las propuestas que forman parte de la identidad del territorio. La iniciativa se inscribe en una concepción del periodismo turístico que entiende el viaje de prensa como una oportunidad para observar, investigar, dialogar y comunicar la diversidad de los destinos.