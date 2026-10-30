Economía

Jornada de Inducción en Cobre Panamá: octubre cierra con más de 400 nuevos trabajadores

Jornada de Inducción en Cobre Panamá: octubre cierra con más de 400 nuevos trabajadores
J.ANDRADE | Nuevos trabajadores contratados por la empresa Cobre Panamá participan de una capacitación en Penonomé, provincia de Coclé.
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J.ANDRADE | Facilitador en la jornada de inducción.
Redacción Metro Libre
30 de octubre de 2026

La empresa Cobre Panamá realizó ayer en Penonomé, provincia de Coclé, una jornada de inducción para 50 nuevos colaboradores contratados para sumarse a las labores en la mina. Con esto cierran el mes de octubre con más de 400 nuevos trabajadores. Las posiciones corresponden a diversas áreas como recursos humanos, ingeniería, servicios de campamento y comercial, entre otras especialidades.

Estas contrataciones forman parte de las actividades del Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) de Cobre Panamá, iniciativa mediante la cual ya se ha logrado emplear a alrededor de 3,500 personas en distintas zonas del país, explicó Karol Navarro, oficial de Recursos Humanos de la empresa.

Navarro destacó la importancia social y económica de este proceso de selección. Afirmó que “contamos con 50 nuevos ingresos en departamentos como recursos humanos, ingeniería, ayuda de campamento y comercial”. Navarro dijo que “el mayor impacto es el beneficio directo para las personas y familias que necesitaban este empleo, dinamizando la economía no solo de Coclé, sino de todo Panamá”.

Las oportunidades de empleo dentro de la mina abarcan especialidades de la operación como mantenimiento, metalurgia, gestión ambiental, seguridad industrial, logística e ingeniería. Los interesados en aplicar a futuras vacantes pueden consultar convocatorias en el portal oficial de carreras de First Quantum Minerals (https://www.first-quantum.com/es/carreras/unase-a-nosotros/).

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La empresa asegura que asumió el compromiso de una minería responsable y sostenible cumpliendo con las normas establecidas.
Contrataciones a través de “Suma Tu Talento”

ml | “Suma Tu Talento”, una iniciativa que abre al público puestos de trabajo disponibles para apoyar los trabajos contemplados dentro del Plan de Gestión Segura de la mina de cobre, explicó la empresa. A través de la plataforma digital, cualquier persona interesada puede conocer los perfiles requeridos, la experiencia solicitada, las funciones del puesto y las ubicaciones donde se necesitan profesionales y técnicos, todo al alcance de una computadora o un teléfono móvil.

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