$!Jornada de Inducción en Cobre Panamá: octubre cierra con más de 400 nuevos trabajadores

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> 'Suma Tu Talento', una iniciativa que abre al público puestos de trabajo disponibles para apoyar los trabajos contemplados dentro del Plan de Gestión Segura de la mina de cobre, explicó la empresa. A través de la plataforma digital, cualquier persona interesada puede conocer los perfiles requeridos, la experiencia solicitada, las funciones del puesto y las ubicaciones donde se necesitan profesionales y técnicos, todo al alcance de una computadora o un teléfono móvil.