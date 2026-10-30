$!Jornada de Inducción en Cobre Panamá: octubre cierra con más de 400 nuevos trabajadores

La empresa Cobre Panamá realizó ayer en Penonomé, provincia de Coclé, una jornada de inducción para 50 nuevos colaboradores contratados para sumarse a las labores en la mina. Con esto cierran el mes de octubre con más de 400 nuevos trabajadores. Las posiciones corresponden a diversas áreas como recursos humanos, ingeniería, servicios de campamento y comercial, entre otras especialidades.

Estas contrataciones forman parte de las actividades del Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) de Cobre Panamá, iniciativa mediante la cual ya se ha logrado emplear a alrededor de 3,500 personas en distintas zonas del país, explicó Karol Navarro, oficial de Recursos Humanos de la empresa.

Navarro destacó la importancia social y económica de este proceso de selección. Afirmó que “contamos con 50 nuevos ingresos en departamentos como recursos humanos, ingeniería, ayuda de campamento y comercial”. Navarro dijo que “el mayor impacto es el beneficio directo para las personas y familias que necesitaban este empleo, dinamizando la economía no solo de Coclé, sino de todo Panamá”.

Las oportunidades de empleo dentro de la mina abarcan especialidades de la operación como mantenimiento, metalurgia, gestión ambiental, seguridad industrial, logística e ingeniería. Los interesados en aplicar a futuras vacantes pueden consultar convocatorias en el portal oficial de carreras de First Quantum Minerals (https://www.first-quantum.com/es/carreras/unase-a-nosotros/).