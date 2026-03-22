Bélgica se une en el décimo aniversario de su atentado más letal

Bélgica conmemoró este domingo los diez años de los atentados yihadistas de marzo de 2016 en Bruselas, un trauma todavía palpable en el país, que le llevó a reforzar los servicios de inteligencia y la lucha antiterrorista.

"Nuestro país nunca lo olvidará", declaró el rey Felipe de Bélgica ante cientos de personas reunidas alrededor del monumento dedicado a las víctimas, en el barrio europeo de la capital belga.

"Ante el terror" de estos atentados —los más mortíferos de la historia del país— "no hemos cedido al miedo. No hemos cedido a la división", destacó el rey de Bélgica.

Los atentados suicidas, reivindicados por el grupo Estado Islámico (EI), dejaron 32 muertos y más de 300 heridos por explosiones simultáneas en el metro y el aeropuerto de la ciudad, el 22 de marzo de 2016.

En presencia del primer ministro belga, Bart De Wever, y de los reyes Felipe y Matilde, las ceremonias empezaron un poco antes de las 08H00 (07H00 GMT) en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem con unos testimonios estremecedores. Continuaron en la estación de metro de Maelbeek, el otro objetivo de los asaltantes, en el barrio que acoge las instituciones de la UE.

"Decir que vivir esta vida es fácil sería mentir. Todos los días despierto con los recuerdos de este horror. Miro mi cuerpo. Mi cuerpo que acabó quemado, magullado y roto", contó Béatrice de Lavalette, que perdió las piernas en el aeropuerto.

Pero "elegí vivir, luchar", subrayó la mujer, que actualmente es atleta paralímpica de equitación.

La misma célula del EI había perpetrado unos atentados en noviembre de 2015 que dejaron 130 muertos en París y su periferia.

Uno de sus integrantes, Salah Abdeslam, fue detenido en la capital belga el 18 de marzo de 2016, lo que precipitó los nuevos ataques.

- Nuevas inquietudes -

Las conmemoraciones llegan con el trasfondo de la guerra en Oriente Medio, que hace temer a las autoridades belgas y de otros países occidentales un nuevo repunte de atentados.

El 9 de marzo, una explosión dañó la sinagoga de Lieja, en el este de Bélgica, sin causar heridos. Días después, se produjeron otros dos incidentes similares en Países Bajos con la comunidad judía como objetivo.

Después de una ola de atentados que sacudió el país entre 2015 y 2016, a los servicios de seguridad les reprocharon errores en la transmisión de información crítica.

"Es un sentimiento de fracaso que nos golpeó a todos", admitió en una entrevista a AFP Gert Vercauteren, director del órgano encargado de analizar la amenaza terrorista (OCAM).

Pero desde entonces se han mejorado la comunicación entre justicia, policía y servicios de inteligencia, y se ha ampliado de 600 a 950 el número de agentes dedicados a este campo.

También se ha creado una base de datos compartida con perfiles de extremistas que todos los servicios de seguridad pueden consultar y alimentar, afirma.

"Hemos sacado buenas lecciones", asegura Vercauteren.

Una asignatura pendiente es el trato a las víctimas. Algunas denuncian que, diez años después, todavía no les han reconocido las secuelas físicas o psíquicas del ataque, lo que limita su derecho a indemnizaciones.