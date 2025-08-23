Avión tuvo que regresar a tierra en Francia por hombre que intentó ingresar en la cabina

Un avión de Easyjet que viajaba de Francia a Portugal tuvo que regresar a tierra el viernes poco después del despegue porque un pasajero en un delirio intentó entrar por la fuerza a la cabina, reportaron este sábado la policía francesa y la aerolínea.El incidente ocurrió el viernes poco después del despegue de la nave que partió de la ciudad francesa de Lyon rumbo a Oporto.El hombre fue sometido por otros pasajeros y retenido hasta que la nave aterrizó nuevamente en Lyon, según la policía francesa."El vuelo EJU4429 de Lyon a Oporto regresó a Lyon poco después del despegue debido al comportamiento de un pasajero a bordo", confirmó Easyjet en un comunicado."El vuelo fue recibido por la policía a su llegada y, una vez que el pasajero fue retirado, el vuelo continuó hacia Oporto", agregó la aerolínea.La policía dijo que el hombre, un ciudadano portugués de 26 años, fue sometido a exámenes médicos y padecía de mareos y delirios. Luego fue ingresado en un hospital local.