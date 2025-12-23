Autoridad Palestina afirma que Israel está reforzando control sobre Cisjordania con nuevos asentamientos

La Autoridad Palestina condenó este martes la aprobación de Israel de 19 asentamientos en Cisjordania ocupada y afirmó que esto refuerza su control sobre los territorios palestinos.

El gobierno israelí anunció el domingo que dio luz verde a los asentamientos y el ministro de Finanzas israelí, el político Bezalel Smotrich, declaró que esta medida busca impedir la creación de un Estado palestino.

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino, con sede en Ramala, condenó la autorización como "una medida peligrosa destinada a reforzar el control colonial sobre la totalidad del territorio palestino" y afirmó que esto es una continuación de "las políticas de apartheid, asentamientos y anexión que socavan los derechos inalienables del pueblo palestino".

"La decisión proporciona una cobertura política para acelerar el saqueo de las tierras palestinas, ampliar la infraestructura de los asentamientos (...) junto con una escalada del terrorismo de los colonos contra miembros de nuestro pueblo y sus propiedades", afirmó en un comunicado.

Con esta medida, el total de asentamientos autorizados por Israel en los tres últimos años asciende ya a 69, según la oficina de Smotrich, un político de extrema derecha del partido Sionismo Religioso.

Aparte de Jerusalén oriental, la parte de mayoría árabe ocupada y anexionada por Israel, más de 500.000 israelíes viven actualmente en las colonias en Cisjordania, junto a tres millones de palestinos.