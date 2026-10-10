Arranca la campaña electoral en España bajo la sombra de Maricarmen

La campaña electoral en España arranca este sábado con los primeros mítines de Pedro Sánchez y su principal rival conservador, Alberto Núñez Feijóo, en un país conmocionado por la muerte de Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda.

El desalojo de esta jubilada de 87 años de su vivienda en Madrid desató a finales de septiembre una ola de indignación y multitudinarias protestas en toda España. Maricarmen falleció el miércoles por la noche en el hospital lo que avivó aún más la tensión social.

Su deceso se produjo poco después del rechazo del Congreso a dos medidas sobre vivienda presentadas por el gobierno de izquierda para hacer frente a la crisis.

Sin mayoría parlamentaria y bajo una creciente presión política, Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Pero el resultado aún es muy incierto.

Aunque la campaña oficial no empieza hasta dos semanas antes de la votación, las principales fuerzas lanzan ya la maquinaria electoral en un clima de creciente malestar entre la población.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en el poder desde hace ocho años, inicia su campaña en Andalucía, en el sur del país.

Sánchez regresa simbólicamente a Dos Hermanas, en las afueras de Sevilla, donde ya había arrancado su campaña para las elecciones de 2023, en las que protagonizó una espectacular remontada que le permitió mantenerse en el poder contra todos los pronósticos.

Fue también en este bastión del socialismo español donde el actual jefe del Gobierno inició su resurrección política tras dimitir como líder del Partido Socialista (PSOE) en 2016.

Sánchez tiene previsto participar en un multitudinario mitin a partir de las 09H30 GMT.

"España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha", afirmó el viernes en una entrevista con el medio elDiario.es, marcando el tono de una campaña que pretende centrar en los avances sociales. Especialmente en "prohibir desahucios como el que sufrió Maricarmen".

- Clima de crispación social -

Del otro lado y casi a la misma hora, su principal rival, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha), la principal fuerza de oposición, pronunciará un discurso en el recinto ferial de Ifema, en Madrid.

Todo indica que allí, el dirigente conservador arremeterá contra Pedro Sánchez por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta, el enclave en el norte de África adonde viajó el miércoles y al que prometió devolver la "normalidad" si llega al poder.

Ceuta "es el síntoma de la decadencia, de la corrupción y de la mentira en la que se ha sumido la nación" bajo el gobierno de su rival socialista, denunció Feijóo, en la que reclamó un "cambio profundo" en España.

Esta ciudad autónoma de algo más de 80.000 habitantes sufrió los días 30 y 31 de julio una entrada masiva de más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos. Más de un centenar de ellos murieron, principalmente en el mar, según las autoridades de Madrid y Rabat.

Aunque la mayoría regresó a Marruecos en las horas siguientes, varios miles permanecieron en el enclave, donde la situación se ha ido deteriorando en medio de una creciente agitación social y de manifestaciones casi diarias de residentes que reclaman una vuelta a la normalidad.

Pero más allá de Ceuta, la crisis de la vivienda y, en términos más generales, el costo de vida, principal preocupación de los españoles, se perfilan como los grandes temas de los primeros discursos de ambos dirigentes.

En varias ciudades del país, activistas y manifestantes mantienen campamentos de protesta, entre ellos uno en la emblemática Puerta del Sol de Madrid, para exigir una mayor protección de los inquilinos.

"La lucha continúa", repiten en las marchas y concentraciones, al grito de una misma consigna: "Casas para vivir, no para especular".

Con el objetivo de presionar a las autoridades, los principales sindicatos españoles, CCOO y UGT, convocaron una huelga general para el 11 de noviembre, la primera de este tipo desde 2012.

A poco más de un mes de las elecciones, en las que están llamados a votar cerca de 39 millones de españoles, los sondeos sitúan al Partido Popular por delante de los socialistas, aunque sin mayoría absoluta.

Este escenario podría convertir a Vox (extrema derecha), tercera fuerza política del país y en ascenso en las encuestas, en una pieza clave para la formación de una mayoría en el próximo Parlamento.