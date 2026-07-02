Alemania procesa a un sospechoso por el sabotaje del gasoducto Nord Stream en 2022

La fiscalía alemana anunció este miércoles la presentación de cargos contra un sospechoso por el sabotaje en 2022 del gasoducto Nord Stream, que conectaba Rusia con Europa.

Los fiscales federales confirmaron a la AFP que un hombre había sido acusado por la explosión, mientras que medios alemanes informaron de que se trata de un ciudadano ucraniano, el presunto jefe del equipo que llevó a cabo la operación.

Lo identificaron como Serhii Kuznietsov y precisaron que es el mismo sospechoso que fue detenido a mediados de 2025 en Italia y extraditado a Alemania en noviembre de ese mismo año.

El bufete de abogados que lo representa confirmó a la AFP que Kuznietsov está acusado de "ataques contra infraestructuras civiles de energía, provocar una detonación de explosivos y la demolición de estructuras edificadas".

Actualmente se encuentra en prisión preventiva en Hamburgo, donde se celebrará el juicio.

Los investigadores creen que Kuznietsov estaba al mando del yate utilizado para ejecutar la operación.

Las pruebas recabadas en su contra se describen como "abrumadoras", ya que, presuntamente, se incriminó a sí mismo durante llamadas telefónicas que realizó a familiares y conocidos mientras estaba detenido en Italia.

La cadena alemana ARD informó que los investigadores encontraron rastros de explosivos militares en el yate y que identificaron a un total de siete sospechosos en el caso, uno de los cuales murió posteriormente mientras combatía contra Rusia.

El año pasado, un tribunal polaco rechazó una solicitud alemana de extradición de otro sospechoso ucraniano en el caso Nord Stream.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ya declaró que su gobierno no sabía nada de ningún plan para volar el gasoducto.