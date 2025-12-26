Al menos seis muertos tras una explosión en una mezquita alauita en Siria

Al menos seis personas murieron este viernes por una explosión en una mezquita de Homs, una ciudad siria con zonas de mayoría alauita situada en el oeste del país, informaron las autoridades.

"Una explosión terrorista tuvo como objetivo la mezquita Ali Bin Abi Talib durante las oraciones del viernes en la calle Al Khadri, en el barrio Wadi al Dahab de Homs", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado, añadiendo que seis personas murieron y otras 21 resultaron heridas.

Homs fue escenario de intensas violencias sectarias durante la guerra civil que se desató en el país en 2011.

La agencia estatal de noticias SANA, que también informó sobre la explosión, señaló que se estaban investigando su causa y naturaleza.

Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), una oenegé con sede en Reino Unido, no está claro si la explosión "fue causada por un ataque suicida o por un artefacto explosivo".

Una fuente de seguridad local dijo a AFP, bajo condición de anonimato que la explosión pudo haber sido causada por "un artefacto explosivo colocado dentro de la mezquita".

Un residente de la zona, que pidió mantener el anonimato por temor a su seguridad, declaró que la gente "escuchó una fuerte explosión, seguida de caos y pánico en el vecindario".

"Nadie se atreve a salir de su casa y estamos escuchando sirenas de ambulancias", añadió.

SANA publicó fotos del interior de la mezquita, una de las cuales mostraba un agujero en una pared.

Humo negro cubría parte del recinto, con alfombras y libros esparcidos en los alrededores.

La ciudad de Homs alberga una mayoría de musulmanes sunitas, pero también cuenta con varias zonas de mayoría alauita.

Aunque la mayoría de los sirios son sunitas, el derrocado gobernante Bashar al Asad pertenece a la comunidad alauita, cuya fe deriva del islam chiita.

Desde la destitución de Asad en 2024, el OSDH y ciudadanos sirios de Homs han denunciado secuestros y asesinatos dirigidos contra miembros de esta comunidad minoritaria.

Las zonas costeras de Siria fueron escenario de una masacre de civiles alauitas en marzo, y las autoridades acusaron a los partidarios armados de Asad de desencadenar la violencia al atacar a las fuerzas de seguridad.