Wall Street finalmente se convence del crecimiento estadounidense

La bolsa de Nueva York terminó al alza el martes impulsada por la imagen de una economía estadounidense en buena forma tras la publicación de la cifra de crecimiento en el tercer trimestre mayor a lo previsto, pese a temores sobre la política monetaria.

El índice Dow Jones subió 0,16%, el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,57% y el índice ampliado S&P 500 batió un nuevo récord en el cierre al llegar a 6.909,79 puntos (+0,46%).

Estados Unidos tuvo un crecimiento anual del 4,3% en el tercer trimestre, la cifra más alta en dos años. El resultado tomó por sorpresa a los mercados, que anticipaban una desaceleración de la actividad y proyectaban un crecimiento de un 3,2%.

La Bolsa de Nueva York abrió a la defensiva: “la reacción por instinto fue: ¿si la economía es tan fuerte, la FED (Reserva Federal, banco central estadounidense) necesita todavía reducir sus tipos?”, dijo a la AFP Art Hogan, analista de B. Riley Wealth Management.

Pero ante “una cifra del PIB indiscutiblemente buena (...) el mercado llegó a la conclusión de que las noticias positivas son un buen augurio”, explicó Hogan.

Pero el analista de inversiones de eToro Bret Kenwell señaló que la confianza de los consumidores está en su nivel más bajo desde febrero de 2021.

“Pese a las cifras sólidas del PIB y un mercado de acciones en cifras récord, los consumidores sienten algo de ansiedad”, dijo Kenwell.

Ahora los inversionistas “están concentrados en las probabilidades de un rally navideño”, cuando las últimas sesiones del año favorecen al mercado.

El miércoles, víspera de Navidad, la bolsa de Nueva York operará tres horas menos para terminar su jornada a las 18H00 GMT.