Wall Street cierra dispar tras nuevos datos económicos

La bolsa de Nueva York cerró dispar este miércoles, después de que la publicación de indicadores de empleo en Estados Unidos pusiera fin a la racha de récords de los índices bursátiles.

Tras cerrar el lunes en máximos, el Dow Jones y el índice amplio S&P 500 retrocedieron, respectivamente un 0,94% y un 0,34%. Solo el índice tecnológico Nasdaq logró arañar un 0,16%.

Wall Street “intentó continuar con la racha de subidas de los últimos días, pero no lo logró”, comentó a la AFP Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

Los inversores recibieron a primera hora del día varias series de datos sobre el empleo estadounidense.

Según la encuesta ADP/Stanford Lab, el sector privado creó 41.000 empleos netos en diciembre en Estados Unidos, un poco menos de lo esperado.

Pero fue mejor que en noviembre, cuando se reportó el número de ofertas de empleo más bajo desde septiembre de 2024.

Estos indicadores “no han sido particularmente alentadores” sobre el estado del mercado laboral estadounidense, estima Steve Sosnick.

Pero tampoco han sido “suficientes para modificar las expectativas respecto a las futuras bajadas de tipos (de interés) de la Fed”, el banco central estadounidense, añadió el analista.