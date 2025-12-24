“Vivir la Navidad con valores”, pide la APEDE

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Giulia De Sanctis, destacó la importancia de vivir la Navidad con valores y principios que fortalezcan a Panamá.

“La Navidad es un tiempo que nos invita a hacer una pausa, a mirar a los nuestros y a recordar lo que verdaderamente importa”, dijo De Sanctis. Aseguró que, “para los panameños, es una fecha de encuentro, de solidaridad y de esperanza, donde la familia, la fe y el sentido de comunidad se colocan en el centro de todo. Es un momento para agradecer lo vivido y renovar la confianza en que, aun en medio de los desafíos, siempre es posible construir algo mejor juntos”.

La líder de la APEDE, señaló que “celebrar la Navidad también es un compromiso con nuestros valores: compartir, escuchar, tender la mano y pensar en el país que queremos dejar a las próximas generaciones”.

“Desde APEDE creemos en una Navidad vivida con responsabilidad, respeto y humanidad, convencidos de que esos mismos principios son los que fortalecen a Panamá y nos permiten avanzar como sociedad”.