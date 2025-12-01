Economía

Velas de soja, emprendimiento creativo que enciende el espíritu de la Navidad

La emprendedora Emilia Howell, comentó que “el enfoque de su negocio va más allá de la decoración, buscamos ofrecer productos que promuevan el bienestar a través de la aromaterapia y que sean amigables con el medio ambiente”

Velas de soja, emprendimiento creativo que enciende el espíritu de la Navidad
Cortesía | Vela Gingerbread Cookies elaborada por Emilia Howell.
Velas de soja, emprendimiento creativo que enciende el espíritu de la Navidad
Cortesía | Velas navideñas.
Velas de soja, emprendimiento creativo que enciende el espíritu de la Navidad
Cortesía | Velas Gingerbread Cookies, y Peppermint Twist.
Velas de soja, emprendimiento creativo que enciende el espíritu de la Navidad
Cortesía | Emilia Howell.
Amalia Quintero
01 de diciembre de 2025

Emilia Howell, una joven de 31 años, cuyo pasión por la aromaterapia y el deseo de tener su propio negocio la impulsó a establecer “Lemon Secret”, donde elabora velas navideñas de soja 100% naturales.

Howell indicó que el proyecto inició en el 2018 como un hobby. “La idea de hacer velas de soja, era crear una alternativa limpia, natural y que fuera saludable, la cual pudiera usar sin preocupaciones, y así nació la pasión por la cera de soja y los aceites esenciales”, dijo Howell. Agregó que “hacia pequeñas cantidades de velas y las vendía a mis amigos, familiares y vecinos”.

Para esta temporada, la emprendedora reveló que ofrece la colección especial Época Dorada, en la que incorpora aromas tradicionales como “Happy Christmas, Gingerbread Cookies, Peppermint Twist y Hearth Spice”. Manifestó que las velas, además, “incluyen adornos navideños elaborados con cera de soja para crear un ambiente cálido y con aromas a pinos”.

La joven destacó que todos sus productos, “son 100% artesanales y elaborados con ingredientes naturales, lo que garantiza alta calidad”. Añadió que, utilizan “cera de soja natural renovable y biodegradable junto con aceites esenciales puros. Además, priorizamos los envases reutilizables de vidrio, madera y cáscara de coco”.

Howell explicó que el precio de los productos va desde los B/. 5.00, si son las velas pequeñas, hasta los B/. 25.00 si se trata de las más grandes. Se pueden conseguir a través de su cuenta de Instagram @lemonsecretscentscandles.

Tags:
Navidad
|
emprendimiento
|
aromaterapia
|
Emilia Howell
|
velas de soja
|
Panamá
|