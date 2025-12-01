Velas de soja, emprendimiento creativo que enciende el espíritu de la Navidad

Emilia Howell, una joven de 31 años, cuyo pasión por la aromaterapia y el deseo de tener su propio negocio la impulsó a establecer “Lemon Secret”, donde elabora velas navideñas de soja 100% naturales.

Howell indicó que el proyecto inició en el 2018 como un hobby. “La idea de hacer velas de soja, era crear una alternativa limpia, natural y que fuera saludable, la cual pudiera usar sin preocupaciones, y así nació la pasión por la cera de soja y los aceites esenciales”, dijo Howell. Agregó que “hacia pequeñas cantidades de velas y las vendía a mis amigos, familiares y vecinos”.

Para esta temporada, la emprendedora reveló que ofrece la colección especial Época Dorada, en la que incorpora aromas tradicionales como “Happy Christmas, Gingerbread Cookies, Peppermint Twist y Hearth Spice”. Manifestó que las velas, además, “incluyen adornos navideños elaborados con cera de soja para crear un ambiente cálido y con aromas a pinos”.

La joven destacó que todos sus productos, “son 100% artesanales y elaborados con ingredientes naturales, lo que garantiza alta calidad”. Añadió que, utilizan “cera de soja natural renovable y biodegradable junto con aceites esenciales puros. Además, priorizamos los envases reutilizables de vidrio, madera y cáscara de coco”.

Howell explicó que el precio de los productos va desde los B/. 5.00, si son las velas pequeñas, hasta los B/. 25.00 si se trata de las más grandes. Se pueden conseguir a través de su cuenta de Instagram @lemonsecretscentscandles.