Velas artesanales, un emprendimiento inspirado en la gastronomía panameña

Kenia Correa y Tomás Correa, son dos hermanos panameños cuya pasión por el arte los motivó a crear su negocio llamado: Ilusion Candles, un espacio donde elaboran velas de soya orgánica con diseños inspirados en comidas, postres y bebidas típicas de Panamá.

“Nuestras velas son de cera de soya orgánica, también tenemos de parafina en gel y las esencias son totalmente amigables con el medio ambiente”, comentaron los emprendedores.

Kenia Correa indicó que “el proyecto inició el 27 de julio de este año, motivado por la idea de crear velas diferentes y originales". Agregó que, “siempre veía que todas las velas eran iguales y sin color. Le dije a mi hermano: ¿Si hacemos algo que confunda el sentido, que veas y no sepas si es real o falso?, y así comenzó todo”.

Al inicio, se enfocaron en cocteles y postres, pero luego decidieron ampliar su público resaltando la cultura panameña. “Queríamos mostrar nuestras tradiciones y lo que significa Panamá”, añadió Correa.

Para la elaboración de sus productos, utilizan moldes, cera y pabilo libres de toxinas, cuidando siempre el medio ambiente.

Algunos de los diseños de velas que ofrecen son el saus, tamales, sancocho, café, dulces y vino. El precio de las velas va desde los B/. 6.00 hasta los B/. 50.00. Pueden contactarlos a través de su cuenta de Instagram @ilusion_candles.