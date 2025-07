Un emprendimiento con sabor: salsas artesanales con frutas y un toque de ron

Margorie Aldeano, una emprendedora de 31 años, cuya pasión por la cocina y el sueño de tener su propia marca la impulsaron a llevar una idea de negocio y especializarse en la elaboración de salsas artesanales hechas con frutas, vegetales y un toque de ron.

Aldeano indicó que “todo comenzó en el 2018 con una vieja amistad, a partir del 2021 me independicé y, como a mí me gusta la cocina, decidí que quería hacer algo innovador y que no se pudiera conseguir en el supermercado”. La joven explicó que empezó a elaborar salsas artesanales, “ya que las que venden son prefabricadas”.

La emprendedora comentó que “son salsas que van dirigidas a todos los gustos y paladares, desde dulces, picantes y frutales”. Añadió que actualmente produce salsas de ocho sabores, entre ellas están la de ajo, frutos rojos, BBQ, buffalo, mango habanero, manzana ron, sweet chili y mango piña.

Aldeano detalló que utiliza productos naturales mezclados con otros que cualquiera puede tener en casa. Dijo que “la idea es que mis salsas sean accesibles pero diferentes, y que aporten un toque especial a cada plato”.

El precio de los aderezos va desde los B/. 2.50 en adelante y pueden conseguirlos a través de su cuenta de Instagram @pal_quesabe.