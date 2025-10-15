$!Un 46 % de las empresas mantienen una tendencia positiva en las ventas

El Sondeo Rápido de Actividad Económica de septiembre 2025, realizado por la firma de asesoría financiera ELEMENTE, reveló que un 46% de las empresas consultadas mantienen una tendencia positiva de ventas y una relativa estabilidad en el empleo.El estudio, en el que participaron 230 empresas, detalla que el 53% espera que las ventas para el resto del año sean mejores o iguales con relación al 2024.En cuanto a las perspectivas de empleo, 'el 15% de las empresas reportaron aumentos en su personal, el 73% mantuvo el mismo nivel y el 12% redujo su plantilla. A futuro, el 30% espera contratar más trabajadores durante los próximos 12 meses', según indica el informe.El análisis también destaca que 'el mayor optimismo se registró en el sector comercio de autos, con 80% de evaluación positiva, mientras que la construcción fue la más afectada, con apenas 18%'.Los resultados del sondeo, además, destacan que 'la confianza en Panamá, como destino de inversión, también mejoró: el índice NPS pasó de 4% en octubre de 2024 a 26% en septiembre de 2025. No obstante, el 94% de los participantes considera necesario revisar la estructura de subsidios y exoneraciones vigentes'.Representantes de las empresas concluyeron que 'entre los principales desafíos para las empresas se mantiene el capital humano, seguido de la regulación gubernamental y el entorno comercial. A nivel nacional, la corrupción fue identificada como el problema más crítico, seguida de la educación y el empleo.Según ELEMENTE, los resultados reflejan un entorno empresarial más confiado, aunque aún marcado por retos estructurales que limitan el crecimiento sostenido.