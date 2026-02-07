Panamá evalúa evidencia científica antes de decidir inclusión de la vacuna contra el dengue

Este sábado 7 de febrero el Ministerio de Salud (Minsa) informó que, por el momento, mantiene como prioridad el análisis técnico y la evaluación integral de la evidencia científica relacionada con la vacuna contra el dengue, proceso que desarrolla la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización (Conapi).

La Directora General de Salud Pública, Yelkys Gill, explicó que los equipos técnicos de Epidemiología, en conjunto con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), se mantienen analizando los resultados de impacto observados en los otros países que ya han introducido la vacuna.

Dichos análisis se realizan en conjunto con la revisión de las recomendaciones que debe emitir la CONAPI respecto a una eventual incorporación al esquema nacional de vacunación.

Por su parte, la coordinadora del PAI, Itzel de Hewitt, indicó que una eventual incorporación de esta vacuna al esquema nacional de inmunización estaría condicionada a la disponibilidad de un presupuesto adecuado y que su adquisición se realice a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mecanismo que permite a los países acceder a precios más favorables mediante compras conjuntas y garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

El Minsa reiteró que continuará alineando sus decisiones con las recomendaciones de la OPS y fortaleciendo las estrategias integrales de prevención del dengue, enfatizando que la eliminación de los criaderos del mosquito transmisor que sigue siendo la medida más efectiva para interrumpir su ciclo de reproducción y reducir el riesgo de transmisión en la población.

Del Ministerio de Salud, reiteraron que “este tema seguirá siendo objeto de evaluación a mediano y largo plazo, a la luz de la evidencia científica disponible y de la experiencia acumulada por otros países en relación con la efectividad de la vacuna”.