CSS activa citas telefónicas para laboratorios clínicos

La Caja de Seguro Social (CSS) informó este sábado que activó su nuevo sistema de citas telefónicas para laboratorios clínicos en 12 unidades de salud del país.

A través de la línea 199, opción 2, los pacientes pueden agendar gratuitamente sus citas desde su celular o teléfono fijo, sin necesidad de acudir previamente a la instalación.

El servicio funciona de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., facilitando el acceso y reduciendo las esperas innecesarias.

Esta nueva modalidad busca eliminar las largas filas presenciales, optimizar los tiempos de atención y mejorar la experiencia de los usuarios, especialmente en los servicios de laboratorio clínico.

El sistema ya está disponible en las siguientes instalaciones:

- Hospital Dr. Rafael Hernández – David

- Policlínica Dr. Gustavo A. Ros – David

Policlínica Manuel Paulino Ocaña – Penonomé

- Policlínica Dr. Juan Vega Méndez – San Carlos

- Policlínica Dr. Santiago Barraza – La Chorrera

- Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés – Calidonia

- Policlínica Dr. Edilberto Culiolis – Las Cumbres

- Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo – Betania

- Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino – Juan Díaz

- Policlínica Generoso Guardia – Santa Librada

- Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas – Aguadulce

- Policlínica San Juan de Dios – Natá

Según explicó Oliver López, jefe nacional de los Laboratorios Clínicos de la CSS, esta innovación responde a una necesidad concreta de los pacientes. “Buscamos reducir los tiempos de atención y evitar que los pacientes tengan que acudir más de una vez a los laboratorios solo para obtener una cita. Ahora pueden hacerlo con una simple llamada, desde la comodidad de su hogar”, señaló.

López adelantó que en los próximos días se incorporarán entre dos y tres laboratorios adicionales, ampliando progresivamente la cobertura de este servicio a más usuarios en todo el país.