Tribunal de Apelación confirma detención provisional para cinco imputados y ordena prisión para otro en el caso Pandora

El fiscal superior contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, se refirió a los resultados de la audiencia de apelación del caso Pandora, realizada hoy.

Según Márquez, el Tribunal de Apelaciones resolvió los recursos presentados tanto por los defensores técnicos como por el Ministerio Público. Se mantuvo la medida cautelar de detención provisional para cinco personas que habían apelado la decisión decretada previamente por una jueza de garantías.

En paralelo, el Órgano Judicial modificó la medida de otro imputado. “El Ministerio Público había apelado el arresto domiciliario y el tribunal ordenó la detención provisional”, explicó Márquez.

Respecto a una séptima persona, el tribunal decidió mantener el arresto domiciliario. El fiscal indicó que la decisión responde a razones humanitarias, debido a que en octubre de 2025 la imputada fue sometida a una cirugía cerebral. No obstante, la jueza advirtió que la persona mantiene una vinculación fuerte al proceso e instó a aplicar medidas adicionales para garantizarlo, como la posible colocación de un brazalete electrónico para reforzar el control y seguimiento judicial.