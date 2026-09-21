Economía

“The Barkery PTY”, emprendimiento que ofrece snacks deshidratados para mascotas

La propietaria del negocio, Estefanía Zúñiga, manifestó que “entre los productos más solicitados están las patitas de gallina deshidratadas, que se ofrecen en presentaciones de cinco y diez unidades, como una alternativa saludable”

“The Barkery PTY”, emprendimiento que ofrece snacks deshidratados para mascotas
Cortesía | Un perro junto a un paquete de patitas de gallina.
“The Barkery PTY”, emprendimiento que ofrece snacks deshidratados para mascotas
Cortesía | Paletas para perro.
“The Barkery PTY”, emprendimiento que ofrece snacks deshidratados para mascotas
Cortesía | Patitas de gallina.
“The Barkery PTY”, emprendimiento que ofrece snacks deshidratados para mascotas
Cortesía | Estefanía Zúñiga.
“The Barkery PTY”, emprendimiento que ofrece snacks deshidratados para mascotas
Cortesía | Perro con su snack.
Amalia Quintero
21 de septiembre de 2026

Motivada por el amor hacia los animales y el deseo de ofrecerles una mejor alimentación, Estefanía Zúñiga, de 23 años, creó “The Barkery PTY”, un negocio dedicado a la elaboración de snacks naturales deshidratados para mascotas.

Zúñiga indicó que la idea inició en 2025, cuando buscaba un producto natural que ayudara a mantener entretenidos a sus perros, ya que uno de ellos tenía el hábito de morder los muebles de la casa. “Uno de los perros se comía todo lo que estaba en la casa como las patitas de las mesas, las ruedas de las maletas, las sillas y hasta los almohadones”, dijo Zúñiga.

La emprendedora señaló que desde esa experiencia decidió empezar a producir las patitas de gallina deshidratadas, como una forma de mantener a las mascotas “distraídas”. Posteriormente, optó por comercializar el producto al identificar que otras personas también buscaban snacks naturales para sus animales.

Entre los productos que ofrece están las patitas de gallina deshidratadas y las paletas de pollo con vegetales y cúrcuma. Zúñiga explicó que el precio de sus productos va desde los B/.3.00 hasta los B/.6.00 dependiendo de la cantidad de paletas o patitas de gallina. Se pueden conseguir a través de su cuenta de Instagram @thebarkery_pty.

La joven comentó que todos sus productos son 100% artesanales, “elaborados con ingredientes naturales y libres de conservantes o aditivos”.

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