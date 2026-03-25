Suben los costos de traslado de alimentos

El aumento en los precios del combustible ha elevado el costo de los traslados de productos agrícolas y el valor de insumos esenciales para producir los alimentos, explicaron empresarios y productores de Bocas del Toro, Chiriquí, Azuero, Veraguas y Darién.

Omar Spigel, productor de arroz en Veraguas, reveló que “nos preocupa el tema de los fertilizantes, que es uno de los insumos más importantes para poder producir arroz, y en este caso son productos que vienen del exterior”.

Spigel advirtió que “un aumento de estos productos podría provocar serias complicaciones para el sector agropecuario, afectando directamente la rentabilidad de los productores”.

Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, expresó que “en el caso de Bocas, el combustible es esencial, ya que en las islas todo debe transportarse en lancha. Hasta el momento, el impacto podría ser de hasta un 33% sobre el costo que ya teníamos en el combustible”.

Agregó que “el impacto ya se refleja en los alimentos, que deben ser trasladados, y finalmente el consumidor es quien asume las consecuencias, ya que los costos se elevan”.

En tanto, Milton López, miembro de la Cámara de Comercio de Azuero, señaló que “el aumento del precio del petróleo impacta directamente a la región porque encarece toda la cadena de movimiento y distribución”. Añadió que “por un lado, suben los precios de los productos en el mercado local y se reducen los márgenes de los productores y comerciantes. También, “se elevan los costos operativos, afectando la competitividad de la región”.

Mientras tanto, Dalila Mosquera, presidenta de la Cámara de Comercio de Darién, detalló que “el 50% de nuestros productos viaja en transporte acuático y el otro 50% en transporte terrestre. Eso nos acarrea una situación difícil con el alza del combustible, tanto para el traslado de productos y sus costos como para los comerciantes, porque los precios suben”.

Por su parte, Felipe Rodríguez, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), indicó que “el transporte de logística terrestre sufrirá un fuerte impacto por el aumento del combustible y el incremento en el flete de carga, lo que afectará el movimiento de alimentos que salen de las provincias, como arroz, carnes, menestras y verduras”.

Rodríguez concluyó que “el gobierno deberá impulsar rápidamente la transición hacia más energía solar, para reducir la dependencia de las plantas térmicas, que normalmente operan con diésel o búnker”.