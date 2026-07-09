Economía

Sobreoferta de papa y cebolla obliga a bajar precios en el mercado

Sobreoferta de papa y cebolla obliga a bajar precios en el mercado
ML | Sacos de cebollas listos para su comercilización.
Redacción Metro Libre
09 de julio de 2026

ML | Productores de Tierra Altas en Chiriquí advirtieron de una fuerte sobreoferta de papa y cebolla que ha desplomado los precios pagados en el campo y mantiene las ventas estancadas.

De acuerdo con los agricultores, la libra de ambos productos se comercializa actualmente entre 30 y 35 centavos, un valor que no cubre los costos de producción.

El agricultor Augusto Jiménez indicó que “la producción se ha subido a más de 50 mil quintales, el precio se ha deprimido”.

Jiménez hizo un llamado a los consumidores a aprovechar y comprar el rubro, ya que sería una “catástrofe que se pierda el rubro”.

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