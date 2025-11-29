Realizan feria de reclutamiento en Coclesito

La demanda de empleo en la provincia de Colón se hizo palpable este sábado, 29 de noviembre, en Coclesito, en el distrito de Omar Torrijos Herrera, donde se desarrolla una feria de reclutamiento organizada por el municipio local. La convocatoria recibió una respuesta masiva por parte de la comunidad.

Desde tempranas horas de la mañana, aproximadamente 200 residentes de Coclesito y áreas cercanas formaron fila pacientemente para participar en la jornada de reclutamiento.

Esta alta afluencia de ciudadanos que buscan activamente una oportunidad de trabajo subraya la persistente necesidad de empleo que se experimenta no solo en la provincia de Colón, sino en diversas regiones de Panamá, manifestaron de la alcaldía de este distrito.

La iniciativa municipal busca conectar a los residentes con posibles empleadores y representa un esfuerzo por dinamizar la economía local en el distrito de Omar Torrijos Herrera.