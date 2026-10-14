Prorrogan por seis meses medidas para la comercialización del café tostado en Panamá

El Consejo de Gabinete aprobó extender por seis meses las medidas temporales que regulan la comercialización del café tostado en Panamá, con el objetivo de proteger la industria nacional mientras se evalúan las condiciones del mercado.

La decisión, contemplada en el proyecto de Decreto 14-26, modifica el periodo de vigencia del Decreto de Gabinete N.° 5 del 30 de marzo de 2021, cuya aplicación venció el 6 de octubre de 2026.

La solicitud de prórroga surgió tras una evaluación realizada el 20 de agosto de 2026 por la Cadena Agroalimentaria de Café, en la que participaron representantes de los productores, la industria procesadora y el sector gubernamental.

Los integrantes de la cadena acordaron solicitar la extensión por seis meses, a la espera de una nueva revisión del mercado que permita analizar las condiciones del sector y determinar las medidas necesarias para proteger la producción nacional.

La prórroga se sustenta en el artículo 6 del decreto original, que establece la vigencia de las medidas y permite su extensión conforme a las evaluaciones correspondientes.

Desde 2021, estas disposiciones han sido prorrogadas de manera continua. Las dos últimas extensiones se aprobaron mediante el Decreto de Gabinete N.° 36 del 14 de octubre de 2025 y el Decreto de Gabinete N.° 2 del 14 de abril de 2026.