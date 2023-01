$!Proponen plan para mejorar la competitividad en Panamá y la región

En los próximos meses, los países que forman parte de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica deberán reunirse para ampliar los objetivos que se han propuesto y negociar los lineamientos para mejorar la competitividad en Panamá y las demás naciones de la región, según José W. Fernández, subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, de EE.UU.

Durante una conferencia de prensa telefónica, Fernández explicó que con esta alianza se busca “establecer nuevas reglas de conducta”. Reconoció que la mayoría de los miembros de esta alianza tienen Tratados de libre Comercio con Estados Unidos. “Se trata de hacer algo que mejore al continente como sitio para establecer empleos justos, hacer las inversiones de manera limpia para que beneficie a las comunidades y que amplíe la clase media”, resaltó.

El subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico reveló que las empresas que titubean al invertir en los países de la región no lo hacen por las tarifas, sino que afirman “que hay problemas con el tema de Estado de derecho, no confiamos en los tribunales, hay temas de corrupción, es difícil mover un componente de un lugar a otro. Lo que estamos tratando de hacer es crear unas reglas de conducta que mejoren la estabilidad en los países, mejoren la condición de los trabajadores y hagan a nuestro continente un sitio más competitivo, no porque hemos reducido las tarifas, cosa que en general lo hemos hecho con los miembros de esta alianza, sino porque es una zona más estable”.

Panamá, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Perú y Uruguay son los primeros países en integrarse para adoptar los principios y objetivos ambiciosos de esta iniciativa; un grupo que representa cerca del 90% del PIB del hemisferio occidental y casi dos tercios de su población.

Fernandez manifestó que los objetivos de la alianza son fomentar la competitividad regional, la resiliencia, la prosperidad común y las inversiones inclusivas y sostenibles, y al mismo tiempo responder a la crisis climática, procurando alcanzar acuerdos de alto nivel.

Apoyo a las PYME’s

De acuerdo con el subsecretario, muchas veces las pequeñas y medianas empresas no tienen los recursos necesarios para aprovecharse de las ventajas del comercio internacional, porque son empresas familiares, que no tienen el departamento de Contabilidad o Legal para agilizar el papeleo para enviar productos a otros países. “Nuestra agencia de pequeñas empresas ha cooperado con sus homólogos en América Latina para buscar la manera de que estas empresas se beneficien también, porque son las entidades que crean la clase media en muchos de los países”, puntualizó.