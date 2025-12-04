Programa Escuela Feliz de Cobre Panamá beneficia a 44 colegios

El programa Escuela Feliz, impulsado por Cobre Panamá, ha beneficiado a 44 escuelas de las provincias de Colón y Coclé, con la entrega de alimentos, útiles escolares y equipos que mejoran los espacios educativos.

Según la empresa, en lo que va del año han servido más de 350,000 platos de comida en los colegios.

Actualmente, más de 1,700 niños reciben a diario un almuerzo caliente y nutritivo gracias a este programa, financiado con recursos provenientes de la venta del concentrado de cobre. Este apoyo se ha convertido en un alivio prioritario para escuelas ubicadas en zonas de difícil acceso, donde la alimentación escolar representa un pilar esencial para el bienestar de los estudiantes.

La compañía comentó que “el apoyo va más allá de la alimentación, ya que incluye la entrega de mochilas, útiles escolares, aires acondicionados para las aulas, bolsas de comida, tanques de agua y otras donaciones que fortalecen la educación y mejoran la calidad de vida de numerosas familias en Colón y Coclé”.

En este sentido, María Luisa González, educadora de la escuela Miguel de la Borda, en el distrito de Donoso, Colón, indicó que “como parte del programa Escuela Feliz hemos recibido apoyo en la alimentación de nuestros estudiantes y en infraestructura”. Agregó que, “también se está orientando a la comunidad escolar sobre aspectos relacionados con la actividad minera”.

Por su parte, Matilde Góndola, padre de familia, manifestó que “nos sentimos agradecidos de que los niños todavía reciben alimentos, además de la ayuda con artículos escolares, de limpieza y pinturas para la escuela. Damos gracias y pedimos que este programa se siga esparciendo en más comunidades”.