Presidente Mulino participa en firma de acuerdo entre las Cámaras de Comercio de Panamá y Osaka para impulsar el comercio y la inversión

En el marco de la Expo Osaka-Kansai 2025, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Cámara de Comercio e Industrias de Osaka firmaron hoy en Japón un memorando de entendimiento para “impulsar el desarrollo económico mutuo y promover el intercambio comercial”.

Con el acuerdo, que fue firmado ante el presidente de Panamá, ambos gremios comerciales se comprometen a cooperar para promover los intercambios en los ámbitos del comercio y la inversión.

En un comunicado de la Presidencia de la República de Panamá se informó que el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Alberto Arias, dijo que este acuerdo representa una nueva relación de armonía y colaboración entre el sector empresarial de Osaka y el panameño.