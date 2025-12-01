Presentan el Plan Café con robusta mejorado para impulsar la productividad

Con la participación de 52 productores y 11 técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Coclé se presentó el Plan Café con la variedad robusta mejorado.

Esta propuesta, impulsada por la Coordinación de Agronegocios, la Secretaría Técnica y la Coordinadora del Programa del MIDA en la región, “está orientada a impulsar la productividad y competitividad del sector cafetalero”, indicaron del MIDA en un comunicado.

Durante esta jornada, los asistentes conocieron los beneficios del plan, destacándose la mayor densidad de siembra por hectárea y los mejores rendimientos que puede obtener el productor bajo este sistema.

Los participantes manifestaron gran interés por incorporarse a la iniciativa, reconociendo su potencial para mejorar la rentabilidad del cultivo del café.

En el encuentro, también se conversó sobre el fortalecimiento de las relaciones comerciales con la empresa Café Durán y sus socios estratégicos. Asimismo, se presentó una propuesta conjunta de precio para la compra del grano de café, orientada a generar condiciones más favorables y estables para los productores de la región.