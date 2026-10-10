Postergan lanzamiento virtual del III Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe 2027

El CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el Gobierno de Panamá informaron la postergación del lanzamiento virtual de la tercera edición del Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe 2027, programado para este 12 de octubre de 2026, con el fin de priorizar la atención inmediata de asuntos de interés nacional.

El encuentro, que contaría con la participación del presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados Guida, y del canciller Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, tenía como propósito presentar los ejes, contenidos y perspectivas de la nueva edición de la cumbre, la cual se celebrará los días 27 y 28 de enero de 2027 en la Ciudad de Panamá y reunirá a jefes de Estado, líderes empresariales, representantes de organismos multilaterales e inversionistas.

Ambas instituciones indicaron que anunciarán oportunamente la nueva fecha para esta presentación, al tiempo que reiteraron su compromiso con la realización del foro como uno de los principales espacios de alto nivel para articular alianzas, atraer inversiones y promover una agenda de desarrollo sostenible, inclusivo y competitivo en la región.