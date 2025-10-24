Panamá y Polonia fortalecen lazos de cooperación empresarial

En el marco de una serie de reuniones oficiales celebradas en la capital polaca, el viceministro Carlos A. Hoyos sostuvo un encuentro con Marek Kłoczko, y Andrzej Szumowski, presidente y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Polonia, en el que abordó sobre temas económicos y de cooperación empresarial, resaltando el interés mutuo en fortalecer los vínculos bilaterales y abrir nuevas oportunidades de colaboración.

Durante el encuentro, el viceministro Hoyos planteó la importancia de la inclusión de Panamá en el MERCOSUR, como un factor que amplía su papel regional en materia comercial.

La delegación polaca destacó el papel estratégico del Puerto de Gdansk, actualmente el mayor puerto de contenedores del Mar Báltico, que contribuye al posicionamiento de Polonia como la sexta economía más grande de la Unión Europea.

Al mismo tiempo, la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (PAIH) informó que cuenta con 56 oficinas internacionales.

En ese contexto, el viceministro Hoyos, invitó a la agencia a establecer una oficina en Panamá o, en su defecto, coordinar operaciones regionales desde su sede en Bogotá.

La contraparte polaca señaló que ya existe un director encargado de los asuntos relacionados con Panamá.

El viceministro Hoyos también compartió las misiones específicas que Panamá tiene previstas hacia España, Francia e Inglaterra, manifestando su interés en incluir a Polonia en futuras agendas de promoción económica y diplomática.

Asimismo, la parte polaca anunció la organización conjunta de una conferencia con la Universidad de Varsovia para el otoño del próximo año, además de extender una invitación al embajador de Panamá en Polonia, Jorge Ricardo Silén, y a Allan Ritter, agregado comercial, para participar en el evento diplomático anual de la Cámara de Comercio de Polonia, programado para el 19 de febrero, considerado su principal encuentro institucional.

En paralelo, PAIH invitó al personal de la Embajada de Panamá en Varsovia para el evento insignia sobre oportunidades de negocios para empresas polacas en América Latina, que tendrá lugar el 5 de noviembre en el Estadio Nacional de Varsovia.