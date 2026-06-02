Panamá y Grecia impulsan cooperación en favor del comercio mundial

El presidente José Raúl Mulino coincidió con su homólogo de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, en la responsabilidad que ambos países comparten como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el contexto de la actual situación mundial.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia, ambos mandatarios destacaron la importancia de promover la navegación pacífica internacional y garantizar el libre flujo del comercio mundial.

Destacaron también la importancia de ambos países para el comercio global.

Mulino reconoció a Grecia, durante la reunión ampliada en el Palacio Presidencial, como el mayor usuario del hemisferio occidental de la bandera panameña en su marina mercante.

“Hoy estoy en su país como señal de compromiso, de trabajo serio y objetivo para proteger a quienes portan nuestra bandera, porque detrás de ellos hay deberes, derechos y una estructura sólida, garantizada por un Estado de derecho, lo que nos otorga una ventaja competitiva sobre las franquicias”, expresó.

“Panamá posee un Canal que es neutral, producto de un pacto internacional hoy suscrito por más de 43 países que nos dan la certeza de que en momentos como los actuales el país puede seguir abierto, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, a todas las naves del mundo”, añadió Mulino.

El presidente panameño dijo que aspira a que la situación mundial “se calme, se llegue a acuerdos, duraderos; que el estrecho de Ormuz vuelva a ser un tránsito para todas las naves que lo utilizan para el comercio mundial”.

Durante el encuentro, Mulino le manifestó a su homólogo Tasoúlas su interés en que se abran espacios para que la comunidad helénica ponga sus ojos en Panamá, producto de la similitud de oportunidades que tienen ambos países en los sectores marítimo, logístico, turistico y de mercadería. Por su parte, el presidente de la República helénica indicó que, pese a que ambos países se encuentran geográficamente distantes, existe un vínculo marítimo que es parte de la historia y de la identidad.

“También ambos defendemos los principios del derecho internacional, el multilateralismo, la democracia, la defensa de los derechos humanos y la navegación libre; como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, promovemos estos principios en el marco de nuestros deberes”, apuntó.

Tras el encuentro de ambos presidentes, se efectuó una reunión ampliada entre las delegaciones. Además, ambos mandatarios fueron condecorados: el presidente Tasoúlas confirió al presidente Mulino La Gran Cruz de la Orden del Redentor, la más antigua y más alta distinción honorífica que otorga la República Helénica, fundada en el año 1829. Se otorga a mandatarios en reconocimiento a su contribución en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de sus países.

En tanto, Tasoúlas recibió por parte del presidente Mulino la condecoración nacional de la Orden Manuel Amador Guerrero en el grado de Gran Collar, creada en 1953, por ser defensor de la democracia, gestor de la cooperación marítima internacional e impulsador de la colaboración marítima de las autoridades de Panamá y la República Helénica.

Este martes, previo a la reunión de los mandatarios, Mulino asistió, en compañía del viceministro de Asuntos Marítimos y Política Insular, Stefanos Gkikas, a la plaza Syntagma a una ceremonia en el Monumento del Soldado Desconocido, donde efectuó un saludo y entrega de ofrenda floral.

Participaron en la visita a la presidencia: Maricel Cohen de Mulino, primera dama de la República; Julie Lymberopulos, embajadora y cónsul general de Panamá en Grecia; Javier Martínez Acha, ministro de Relaciones Exteriores; José Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá; Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá; Salomón Shamah, director general de Promoción Turística de Panamá (PROMTUR); Alberto Vallarino, exministro de Economía y Finanzas; y Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá.