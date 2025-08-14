Este jueves, 14 de agosto, se firmará un intercambio de información tributaria entre la Dirección General de Ingresos (DGI y el Servicio de Rentas Internas de Ecuador para salir de lista discriminatoria, adelantó el presidente José Raúl Mulino.

“Esto es importante para ambas naciones porque con esto Panamá saldrá de la lista de paraísos fiscales de Ecuador”, detalló el mandatario.

Destacó que “esto es parte de los esfuerzos de mi gobierno de salir de todas las listas discriminatorias”.

“Reconozco el apoyo del presidente Daniel Novoa. Hoy se está materializando el fruto de esas conversaciones y acercamientos”.