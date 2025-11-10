Panamá pide a la Unión Europea poner fin a “listas discriminatorias” durante la IV Cumbre CELAC-UE

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, instó a la Unión Europea a “superar la discriminación que mantiene a Panamá enlistado como país no cooperante en materia fiscal”, durante su intervención en la IV Cumbre CELAC-UE.

Guevara Mann calificó como “conveniente y oportuno” que América Latina y el Caribe y la Unión Europea “afiancen sus conexiones y se acerquen más sobre la base del respeto mutuo y los valores compartidos”, si se busca una cooperación real y basada en objetivos comunes.

El viceministro sostuvo que “ese respeto exige que cesen las listas discriminatorias impuestas unilateralmente, las cuales obstaculizan e impiden la normalidad en nuestras relaciones”.

En esa línea, abogó por “una relación fluida, útil y provechosa” entre ambas regiones.

Entre los valores compartidos que, según dijo deberían guiar esa relación,mencionó “el Estado de Derecho, el respeto a la integridad territorial de los Estados, el acatamiento del Derecho Internacional, la neutralidad y apertura a la navegación de los pasos marítimos internacionales, como el Canal de Panamá, y el multilateralismo”.

Guevara Mann recordó que la primera formulación moderna del multilateralismo “tuvo lugar en Panamá, durante el Congreso Anfictiónico de 1826”, un hito que describió como precursor de las Naciones Unidas y la OEA, y “una contribución histórica de América Latina y el Caribe a la configuración de un sistema internacional basado en normas, más democrático, armónico, horizontal y cooperador”.

Al cierre de su intervención, el viceministro expresó la “solidaridad y cercanía” de Panamá hacia los pueblos afectados por el reciente huracán Melissa, y señaló que el país ha contribuido con ayuda humanitaria “a través del depósito humanitario regional localizado en el país”.