Panamá Pacífico y su rol en la industria de semiconductores

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Comprometida con el desarrollo de Panamá Pacífico, este año la actual administración, ha logrado un 107% de ingresos, el monto de inversión en infraestructura dentro de esta zona especial.'Invertimos en la estación de bombeo de agua potable, crítica para Panamá Pacífico y Veracruz, ya que nuestros sistemas están conectados. Estamos trabajando en el nuevo sistema de almacenamiento y distribución de agua potable, un total B/. 7 millones, iniciamos este año con B/. 900 mil. Este nuevo sistema será el que conecta a Panamá Pacífico con la potabilizadora José Rodríguez del IDAAN', enfatizó el administrador Javier Suárez. En cuanto a atraer inversión extranjera, en un mundo competitivo, se trabaja de manera organizada, en conjunto a los dos viceministros de comercio exterior para lograr casos de éxito como las empresas 3M, Dell y ABB.